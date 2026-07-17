La astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta viernes, aquellos nacidos bajo el signo de Tauro tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales.

Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada.

El horóscopo de Tauro para este viernes

Tienes que ocuparte de algunas tareas domésticas pendientes que has estado postergando. No te conviene seguir retrasándolo, porque con el tiempo serán más costosas y difíciles. Ponte en marcha, infórmate y toma la decisión ya.

El horóscopo del día para Tauro (foto: Pexels).

¿Cómo le irá en el amor a Tauro, según el horóscopo?

Hoy Tauro irradiará calma y ternura, favoreciendo encuentros sinceros y reconciliaciones; si abre el corazón con paciencia, el romance fluye. Compatibilidad destacada del día: Cáncer.

¿Cómo le irá en el trabajo a Tauro este viernes?

Tauro, tu suerte en el trabajo repunta si pones al día las tareas domésticas que has postergado: al resolverlas ya, evitas costos y recuperas el enfoque para decidir con firmeza.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Tauro

Tauro debe cuidar su salud con rutinas constantes: alimentación equilibrada, descanso regular y ejercicio moderado; evita excesos, reduce el estrés en la naturaleza y realiza chequeos periódicos.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Freepik).

Consejos de hoy para Tauro

Elige tres tareas y priorízalas. Comienza con la más simple en bloques de 15 minutos. Reúne lo necesario, infórmate y decide el siguiente paso hoy.

En este panorama, leer a diario el horóscopo se perfila como una guía para anticipar tendencias y asomarse a lo que viene.