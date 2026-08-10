El dólar canadiense presenta una cotización de 12.29 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este lunes, 10 de agosto de 2026, cifras que muestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.01%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.31 pesos y un mínimo de 12.29 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense disminuyó un 0.40% y en el último año acumula una caída de 7.21%, lo que indica una tendencia bajista reciente y prolongada.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En 10 días, el Dólar canadiense cayó seis jornadas seguidas, rebotó, volvió a ceder y cerró con dos avances, dejando un sesgo débil pero con tímida recuperación.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México,

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.98%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que la volatilidad anual ha sido del 6.35%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, dado que el dato de 1 es positivo. Esto refleja un aumento en su valor en comparación con los días anteriores, donde también se observó una trayectoria ascendente en los dos días consecutivos pasados.

Este impulso puede ser el resultado de varios factores económicos, incluyendo el fortalecimiento de la economía canadiense y la variación en los precios de las materias primas. Es importante monitorear si esta tendencia continuará, ya que puede afectar las decisiones financieras a corto plazo.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite ejecutar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.