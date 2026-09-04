El dólar canadiense cotiza a 12.25 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este viernes, 4 de septiembre de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.17%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.28 pesos y un mínimo de 12.27 pesos.

En la última semana, el dólar canadiense subió 6,13%, mientras que en el último año cayó 6,22%, lo que indica un rebote reciente dentro de una tendencia anual aún negativa.

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró alta volatilidad y alternancia casi diaria; hubo un breve impulso a mitad del periodo con dos avances seguidos y el balance final fue neutro al compensarse subidas y caídas.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.52%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, dado que su volatilidad anual ha sido del 6.25%.

La cotización del Dólar canadiense hoy ha mostrado una tendencia positiva, con un dato de -1 igual a 2. Esto significa que en los días consecutivos se ha observado un aumento en su valor en comparación con días anteriores. Esta alza refleja una creciente confianza en la economía canadiense frente a otras divisas.

El análisis de esta tendencia sugiere que factores económicos favorables, como el aumento en los precios de las materias primas y el crecimiento económico, están impulsando el fortalecimiento del Dólar canadiense en el mercado internacional.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.