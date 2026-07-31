El dólar canadiense presenta una cotización de 12.37 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este viernes, 31 de julio de 2026, cifras que muestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un 0.49%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.39 pesos y un mínimo de 12.38 pesos.

El Dólar canadiense registró un leve descenso semanal (-0,26%) y una caída más marcada en el último año (-6,18%), evidenciando una tendencia bajista en su cotización.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró un sesgo bajista: dos descensos iniciales, breve recuperación de dos jornadas, una racha de tres caídas, repunte de dos días y cierre con nueva baja.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 5.22%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.39%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, con -1 igual a 2, lo que indica un aumento en su valor comparado con los días anteriores. Esta alza sugiere un fortalecimiento de la moneda en un contexto económico favorable.

En contraste, si -1 hubiera sido negativo, la tendencia habría reflejado una disminución en la cotización, lo que podría implicar incertidumbres económicas o cambios en la política monetaria. El análisis de esta tendencia positiva señala un posible crecimiento en la confianza de los inversores respecto a la economía canadiense.

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".