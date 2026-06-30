El dólar canadiense presenta una cotización de 12.28 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 30 de junio de 2026, cifras que reflejan que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.49%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.3 pesos y un mínimo de 12.3 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense retrocedió -0.63% y en el último año acumula -8.14%, reflejando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En 10 días, el dólar canadiense tuvo un desempeño mixto: tres avances seguidos a mitad del periodo y cierre con dos caídas consecutivas, lo que sugiere debilidad final.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 6.57%, evidenciando un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.40%.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos dos días. Esta alza se refleja en un -1 positivo, lo que indica que la moneda ha ganado valor respecto a los días anteriores.

El incremento en el valor del Dólar canadiense podría estar impulsado por factores económicos favorables, como un aumento en las exportaciones o la estabilidad del mercado laboral en Canadá.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

para finalizar, al cambiar divisas en México busca casas de cambio y bancos autorizados por la CNBV, evita a cambistas informales en la calle o en aeropuertos con tipos poco favorables y compara el tipo de cambio y comisiones con fuentes confiables como el Banco de México. Solicita y conserva tu comprobante, verifica el monto antes de retirarte y realiza las operaciones en horarios y zonas seguras.

para finalizar, si usas cajeros automáticos, elige los de bancos reconocidos y rechaza conversiones dinámicas que ofrezcan fijar el tipo en tu moneda de origen, ya que suelen encarecer la operación. Mantén discreción con el efectivo, lleva solo lo necesario en denominaciones pequeñas, no compartas datos personales innecesarios y revisa que los billetes recibidos no presenten anomalías.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".