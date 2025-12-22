Durante el cierre de mercados de este lunes, 22 de diciembre de 2025, el dólar alcanzó los MXN 17.97, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.33% en comparación con su costo en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.03 pesos y un mínimo de 18.02 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una leve disminución del -0.09%, mientras que en el último año su variación ha sido significativamente más pronunciada, con una caída del -13.81% en su valor.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con seis días de disminución, seguidos de un ligero aumento en dos ocasiones y una estabilidad en el valor en un día. esta fluctuación sugiere una posible corrección en el mercado, aunque la predominancia de la baja podría indicar una presión a la baja en la demanda de la moneda.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 2.95%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 9.20%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que el valor de la moneda ha ido en aumento en comparación con los días pasados.

La tendencia se mantiene en alza, lo que sugiere un fortalecimiento del Dólar en el mercado. Este comportamiento podría estar influenciado por factores económicos y políticos que generan confianza en la moneda.

En resumen, la tendencia positiva del Dólar refleja un contexto favorable para su valorización en el corto plazo.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 20.9 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 18 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.