Este jueves, 29 de enero de 2026, la cotización deldólar llegó a 17.229 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.12%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.34 pesos y un mínimo de 17.19 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.41%, mientras que en el último año su variación ha sido del -15.68%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. sin embargo, también se registraron algunos aumentos y periodos de estabilidad, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. en general, la tendencia predominante ha sido la disminución del valor de la moneda.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 8.803990011854747%, es menor que la volatilidad anual del 8.836264292488133%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este es el segundo día consecutivo de esta tendencia, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

La tendencia positiva indica un aumento en la confianza de los inversores, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en el país. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en los próximos días.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen obtener o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.