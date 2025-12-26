El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este jueves, 25 de diciembre de 2025 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.3 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 06.06 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 64 km al sur de Cd Hidalgo, con una profundidad de 59.3 kilómetros, latitud de 14.108° y una longitud de -92.263°.

Terremoto de magnitud 4.3 en Chiapas: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los esfuerzos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado anticipar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es crucial identificar un lugar seguro dentro del hogar, como debajo de una mesa resistente y practicar simulacros regularmente para estar preparados ante cualquier eventualidad. Además, se sugiere evitar el uso de ascensores durante y después del temblor.