En 2024, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establece que los adultos mayores recibirán un ajuste en sus pensiones conforme a la inflación. Esta medida beneficiará a cientos de jubilados, quienes experimentarán un incremento en el monto de su pensión.

Jubilados que recibirán un incremento en el monto de su pensión

Este cambio se debe a una decisión que busca ajustar el cálculo de las pensiones mencionadas de acuerdo con el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

En 2024, el máximo tribunal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que la pensión por cesantía en edad avanzada del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recibirá un aumento en sus pagos. La resolución, que deriva del expediente número 157/2024, beneficiará a los jubilados bajo la Ley 73 del IMSS, es decir, aquellos que comenzaron a cotizar antes de 1997.

Aunque la Ley 73 fue sustituida por la Ley del 97, la Suprema Corte aclaró que los criterios de cálculo debían armonizarse para garantizar que los ingresos mantuvieran el poder adquisitivo de los jubilados, evitando que pierdan valor con la inflación.

Definición y Método de Cálculo del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC)

El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) constituye un indicador económico que evalúa la variación promedio de los precios de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares en México a lo largo del tiempo.

Su cálculo se fundamenta en la comparación del precio total de una canasta de productos con un período base y se lleva a cabo mediante el seguimiento de los precios de miles de artículos en diversas ciudades y tipos de establecimientos.