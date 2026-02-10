En Montevideo, la apuesta mínima cuesta $1 y el costo mínimo por cupón es de $8, teniendo la posibilidad de dividir en diferentes jugadas. Estos valores están vigentes desde agosto de 2004, según la información compartida por la Dirección Nacional de Loterías y Apuestas. En el interior del país, el valor por cupón varía: es de $3 en la mayoría de los departamentos y de $6 en Paysandú. Esto permite mayor flexibilidad para quienes quieren apostar montos pequeños. Bienvenidos a la cobertura EN VIVO de los resultados de la quiniela de Montevideo del martes, 10 de febrero de 2026. Conocé en directo los sorteos de la jornada: Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna. Consultá aquí los números que salieron.