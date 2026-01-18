En esta noticia <b>¿Qué es el Telekino?</b>

El Telekino es uno de los juegos más tradicionales y de los más elegidos por los argentinos, cuyos sorteos son todos los domingos pasadas las 17 horas, a través de la TV Pública (Canal 7) todos los domingos a las 17.15.

El próximo sorteo del Telekino es este domingo 18 de enero a las 17 horas y tiene un pozo aproximado de $ 1300 millones.

Además, quien acierte todos los números se lleva un auto cero kilómetro, una casa rodante, un crucero por el Caribe y un viaje a Río de Janeiro ambos para 2 personas.

¿Qué es el Telekino?

El Telekino es un juego de azar de la lotería argentina creado el 26 de abril de 1992 por la Caja Popular de Ahorros de la Provincia de Tucumán. Desde entonces y hasta el 28 de noviembre de 2021 fue administrado por ese organismo en conjunto con la empresa Loterking. A partir del 9 de enero de 2022, la organización del juego pasó al Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la provincia de Buenos Aires, que adquirió sus derechos de explotación.

¿Dónde seguir el sorteo?

Los sorteos se transmiten en vivo para todo el país a través de la TV Pública (Canal 7) todos los domingos a las 17.15.