Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Lotería

Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Vespertina: los números ganadores del viernes 29 de agosto

Descubrí cuáles son los resultados del más reciente sorteo de la tómbola de Tucumán en la vespertina.

En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 29 de agosto de 2025. A la cabeza salió el 3237 (El Dentista).

 1°3237 11°8892 
 2234  12°0410
 3°5908  13°0046 
 7519  14°9469 
 5523  15°7709 
 6°6941  16°8351
 7590  17°1432 
 7018  18°9447 
 0647  19°8345 
 10°2385 20°6697 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá