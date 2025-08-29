Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Vespertina: los números ganadores del viernes 29 de agosto

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 29 de agosto de 2025. A la cabeza salió el 3237 (El Dentista).

1° 3237 11° 8892 2° 2234 12° 0410 3° 5908 13° 0046 4° 7519 14° 9469 5° 5523 15° 7709 6° 6941 16° 8351 7° 7590 17° 1432 8° 7018 18° 9447 9° 0647 19° 8345 10° 2385 20° 6697

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.