Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Vespertina: los números ganadores del viernes 29 de agosto
Descubrí cuáles son los resultados del más reciente sorteo de la tómbola de Tucumán en la vespertina.
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este viernes, 29 de agosto de 2025. A la cabeza salió el 3237 (El Dentista).
|1°
|3237
|11°
|8892
|2°
|2234
|12°
|0410
|3°
|5908
|13°
|0046
|4°
|7519
|14°
|9469
|5°
|5523
|15°
|7709
|6°
|6941
|16°
|8351
|7°
|7590
|17°
|1432
|8°
|7018
|18°
|9447
|9°
|0647
|19°
|8345
|10°
|2385
|20°
|6697
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados previos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.
¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?
La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.
