Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Primera: los números ganadores del viernes 29 de agosto
¿Jugaste a la quiniela? Estos son los resultados del último sorteo en Tucumán.
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este viernes, 29 de agosto de 2025. A la cabeza salió el 9922 (Loco).
|1°
|9922
|11°
|4438
|2°
|8629
|12°
|8437
|3°
|8338
|13°
|7293
|4°
|2500
|14°
|7528
|5°
|0443
|15°
|8463
|6°
|5450
|16°
|8521
|7°
|8119
|17°
|9911
|8°
|8966
|18°
|9403
|9°
|5373
|19°
|2972
|10°
|8875
|20°
|8370
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados pasados y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.
¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?
La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.
