Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Primera: los números ganadores del lunes 1 de septiembre
Mirá los resultados completos del último sorteo de la Tómbola de Tucumán y comparalos con tus apuestas.
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 1 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 9730 (Santa Rosa).
|1°
|9730
|11°
|8986
|2°
|6044
|12°
|6117
|3°
|6281
|13°
|6209
|4°
|5485
|14°
|7337
|5°
|9089
|15°
|3178
|6°
|1330
|16°
|0200
|7°
|2577
|17°
|6827
|8°
|8944
|18°
|4717
|9°
|3262
|19°
|9625
|10°
|6350
|20°
|4208
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.
¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?
La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.
