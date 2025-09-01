Edición: Argentina
Información General
Lotería

Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Primera: los números ganadores del lunes 1 de septiembre

Mirá los resultados completos del último sorteo de la Tómbola de Tucumán y comparalos con tus apuestas.

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 1 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el 9730 (Santa Rosa).

 1°9730 11°8986 
 6044  12°6117
 3°6281  13°6209 
 5485  14°7337 
 9089  15°3178 
 6°1330  16°0200
 2577  17°6827 
 8944  18°4717 
 3262  19°9625 
 10°6350 20°4208 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

