Lotería
Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Matutina: los números ganadores del viernes 29 de agosto
Conocé cuáles son los resultados del último sorteo de la quiniela de Tucumán.
En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 29 de agosto de 2025. A la cabeza salió el 7214 (Borracho).
|1°
|7214
|11°
|7294
|2°
|4942
|12°
|9118
|3°
|2674
|13°
|6507
|4°
|7841
|14°
|3052
|5°
|7876
|15°
|9486
|6°
|2095
|16°
|4476
|7°
|2237
|17°
|1301
|8°
|7851
|18°
|1043
|9°
|9002
|19°
|8686
|10°
|0402
|20°
|7690
¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?
La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.
¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?
La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.
Las más leídas de Información General
1
2
Investigación
Hallazgo del siglo | Desentierran lingotes de oro a más de mil metros bajo tierra y pertenece a un solo país
3
4
5
Members
1
Conflicto judicial
La láctea más acosada por el sindicato no podrá dividir la empresa entre los hermanos herederos
2
Nueva oferta
Ante la creciente mora en las familias, llega una solución para resolver deudas financieras
3
4
Destacadas de hoy
Noticias de tu interés
A cuánto está el dólar blue hoy viernes 29 de agosto.
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Cuál es el precio del dólar oficial y de los dólares financieros CCL y MEP.
Toda la información que necesitás sobre cómo sigue la semana en los mercados.
Bonos, acciones, riesgo país, Cedears y plazo fijo.
Compartí tus comentarios