Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Lotería

Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Matutina: los números ganadores del viernes 29 de agosto

Conocé cuáles son los resultados del último sorteo de la quiniela de Tucumán.

En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 29 de agosto de 2025. A la cabeza salió el 7214 (Borracho).

 1°7214 11°7294 
 4942  12°9118
 3°2674  13°6507 
 7841  14°3052 
 7876  15°9486 
 6°2095  16°4476
 2237  17°1301 
 7851  18°1043 
 9002  19°8686 
 10°0402 20°7690 

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá