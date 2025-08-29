Resultados del la Quiniela de Tucumán en la Matutina: los números ganadores del viernes 29 de agosto

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la matutina de este viernes, 29 de agosto de 2025. A la cabeza salió el 7214 (Borracho).

1° 7214 11° 7294 2° 4942 12° 9118 3° 2674 13° 6507 4° 7841 14° 3052 5° 7876 15° 9486 6° 2095 16° 4476 7° 2237 17° 1301 8° 7851 18° 1043 9° 9002 19° 8686 10° 0402 20° 7690

¿Cuáles son los horarios de los sorteos de la Quiniela de Tucumán?

La Quiniela de Tucumán realiza sorteos de lunes a sábado en cinco turnos: Matutina (11.30 horas), Vespertina (14.30 horas), de la Siesta (17.30 horas), de la Tarde (19.30 horas) y Nocturna (22.00 horas). Estos sorteos son organizados por la Caja Popular de Ahorros de Tucumán.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.