Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 15 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 9749 (La Carne).

 1°9749 11°1632 
 8583  12°1893
 3°9243  13°0688 
 0891  14°9311 
 0871  15°3407 
 6°1705  16°8536
 0112  17°8178 
 3552  18°0605 
 0669  19°7730 
 10°7765 20°7925 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.