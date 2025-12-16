Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la vespertina de este lunes, 15 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 9749 (La Carne).

1° 9749 11° 1632 2° 8583 12° 1893 3° 9243 13° 0688 4° 0891 14° 9311 5° 0871 15° 3407 6° 1705 16° 8536 7° 0112 17° 8178 8° 3552 18° 0605 9° 0669 19° 7730 10° 7765 20° 7925

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

A pesar de que no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.