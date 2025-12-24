Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 24 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 9482 (La Pelea).

1° 9482 11° 8966 2° 3003 12° 3531 3° 5864 13° 9256 4° 8812 14° 3722 5° 1633 15° 4591 6° 8473 16° 7071 7° 3342 17° 4815 8° 0848 18° 2061 9° 9092 19° 4601 10° 5151 20° 1863

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.