Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 24 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 9482 (La Pelea).

 1°9482 11°8966 
 3003  12°3531
 3°5864  13°9256 
 8812  14°3722 
 1633  15°4591 
 6°8473  16°7071
 3342  17°4815 
 0848  18°2061 
 9092  19°4601 
 10°5151 20°1863 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.