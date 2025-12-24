En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este miércoles, 24 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 9482 (La Pelea).
|1°
|9482
|11°
|8966
|2°
|3003
|12°
|3531
|3°
|5864
|13°
|9256
|4°
|8812
|14°
|3722
|5°
|1633
|15°
|4591
|6°
|8473
|16°
|7071
|7°
|3342
|17°
|4815
|8°
|0848
|18°
|2061
|9°
|9092
|19°
|4601
|10°
|5151
|20°
|1863
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
La suerte manda en la quiniela, pero informarte con los datos históricos y las estadísticas de la quiniela de Tucumán puede ayudarte a elegir mejor tus números.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.