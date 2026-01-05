En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 5 de enero de 2026. A la cabeza salió el 5087 (Piojos).

 1°5087 11°2864 
 8664  12°7982
 3°5726  13°5640 
 7121  14°8074 
 2999  15°1155 
 6°4748  16°5839
 4199  17°7817 
 1762  18°0549 
 5355  19°1908 
 10°4181 20°3661 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.