Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la primera de este lunes, 5 de enero de 2026. A la cabeza salió el 5087 (Piojos).

1° 5087 11° 2864 2° 8664 12° 7982 3° 5726 13° 5640 4° 7121 14° 8074 5° 2999 15° 1155 6° 4748 16° 5839 7° 4199 17° 7817 8° 1762 18° 0549 9° 5355 19° 1908 10° 4181 20° 3661

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Cuatriplona y cuánto cuesta?

La Cuatriplona tiene un valor extra de $5 y permite apostar a dos números de cuatro cifras. Para ganar, ambos tienen que figurar entre las primeras veinte posiciones del extracto. Al igual que la Triplona, el premio es poceado, pero con pozos generalmente más altos.