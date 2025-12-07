En esta noticia
Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 6 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 3595 (Anteojos).
|1°
|3595
|11°
|4980
|2°
|1916
|12°
|8604
|3°
|1855
|13°
|6151
|4°
|6470
|14°
|8128
|5°
|0344
|15°
|5403
|6°
|0897
|16°
|9720
|7°
|7560
|17°
|8118
|8°
|9393
|18°
|1392
|9°
|6252
|19°
|6912
|10°
|7586
|20°
|7829
¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?
No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.
¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?
El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.