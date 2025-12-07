Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 6 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 3595 (Anteojos).

1° 3595 11° 4980 2° 1916 12° 8604 3° 1855 13° 6151 4° 6470 14° 8128 5° 0344 15° 5403 6° 0897 16° 9720 7° 7560 17° 8118 8° 9393 18° 1392 9° 6252 19° 6912 10° 7586 20° 7829

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.