En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este sábado, 6 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 3595 (Anteojos).

 1°3595 11°4980 
 1916  12°8604
 3°1855  13°6151 
 6470  14°8128 
 0344  15°5403 
 6°0897  16°9720
 7560  17°8118 
 9393  18°1392 
 6252  19°6912 
 10°7586 20°7829 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No existen métodos irrefutables para acertar en la quiniela, pero analizar los sorteos pasados y las tendencias estadísticas puede mejorar tus decisiones al jugar.

¿Cuánto se puede ganar en la Quiniela de Tucumán?

El importe del premio variará del tipo de jugada y del valor apostado. La apuesta mínima por renglón es de $15 y por boleta de $50, según la resolución vigente desde octubre de 2019. Además, hay modalidades como la redoblona, triplona y cuatriplona que ofrecen premios mayores.