Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 9 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 1338 (Piedras).

1° 1338 11° 8563 2° 0406 12° 2085 3° 9990 13° 7671 4° 6752 14° 0112 5° 9974 15° 0106 6° 6912 16° 6511 7° 6570 17° 5026 8° 4071 18° 4231 9° 7231 19° 3282 10° 3332 20° 2068

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.