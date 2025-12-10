En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 9 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el 1338 (Piedras).

 1°1338 11°8563 
 0406  12°2085
 3°9990  13°7671 
 6752  14°0112 
 9974  15°0106 
 6°6912  16°6511
 6570  17°5026 
 4071  18°4231 
 7231  19°3282 
 10°3332 20°2068 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

Si bien no existen trucos para triunfar a la quiniela, consultar los resultados históricos y las estadísticas de la Quiniela de Tucumán puede ayudar a tomar decisiones más informadas al momento de apostar.

¿Cómo funciona la Triplona en la Quiniela?

La Triplona es una jugada gratuita que permite elegir dos números de tres cifras. Para ganar, ambos deben salir entre las primeras cinco posiciones del extracto. El premio es poceado, es decir, se reparte entre los ganadores del sorteo.