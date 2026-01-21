En esta noticia

Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 20 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9779 (Ladrón).

 1°9779 11°0529 
 4384  12°0132
 3°2954  13°8146 
 3056  14°3689 
 9436  15°7765 
 6°8288  16°3539
 8950  17°9793 
 3577  18°8819 
 9851  19°3963 
 10°9773 20°1774 

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.

