Así quedó el listado de números ganadores de la Quiniela de la provincia de Tucumán en la nocturna de este martes, 20 de enero de 2026. A la cabeza salió el 9779 (Ladrón).

1° 9779 11° 0529 2° 4384 12° 0132 3° 2954 13° 8146 4° 3056 14° 3689 5° 9436 15° 7765 6° 8288 16° 3539 7° 8950 17° 9793 8° 3577 18° 8819 9° 9851 19° 3963 10° 9773 20° 1774

¿Qué números puedo jugar para ganar la Quiniela?

No hay trucos garantizados para ganar, pero conocer los resultados previos y las estadísticas de la quiniela puede marcar la diferencia al momento de apostar.

¿Qué es la Redoblona y cómo se juega?

La Redoblona se basa en apostar a dos números de dos cifras, cada uno con su propia ubicación de premio. Para ganar, ambos números deben salir dentro de las posiciones elegidas en el mismo sorteo. Es la modalidad que más paga por peso apostado.