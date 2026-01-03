En esta noticia

En este viernes, 2 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5657 - El Jorobado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 2 de enero

 1°5657 11°3866
 5420  12°8944
 3°6185 13°9721 
 3538  14°9357 
 9957  15°2495 
 6°5325  16°0929
 9252  17°5454 
 9441  18°0847 
 2733  19°9252 
 10°0371 20°8389 

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los problemas que llevamos a cuestas. Este personaje a menudo representa la lucha interna y las dificultades que enfrentamos en nuestra vida diaria.

Además, el sueño puede reflejar sentimientos de inseguridad o la percepción de ser diferente. Puede ser un llamado a aceptar nuestras imperfecciones y encontrar la belleza en lo que nos hace únicos.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.