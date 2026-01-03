En esta noticia
En este viernes, 2 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5657 - El Jorobado
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 2 de enero
|1°
|5657
|11°
|3866
|2°
|5420
|12°
|8944
|3°
|6185
|13°
|9721
|4°
|3538
|14°
|9357
|5°
|9957
|15°
|2495
|6°
|5325
|16°
|0929
|7°
|9252
|17°
|5454
|8°
|9441
|18°
|0847
|9°
|2733
|19°
|9252
|10°
|0371
|20°
|8389
¿Qué significa soñar con el jorobado?
Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los problemas que llevamos a cuestas. Este personaje a menudo representa la lucha interna y las dificultades que enfrentamos en nuestra vida diaria.
Además, el sueño puede reflejar sentimientos de inseguridad o la percepción de ser diferente. Puede ser un llamado a aceptar nuestras imperfecciones y encontrar la belleza en lo que nos hace únicos.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.