En esta noticia ¿Qué significa soñar con el jorobado?

En este viernes, 2 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 5657 - El Jorobado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 2 de enero

1° 5657 11° 3866 2° 5420 12° 8944 3° 6185 13° 9721 4° 3538 14° 9357 5° 9957 15° 2495 6° 5325 16° 0929 7° 9252 17° 5454 8° 9441 18° 0847 9° 2733 19° 9252 10° 0371 20° 8389

¿Qué significa soñar con el jorobado?

Soñar con El Jorobado puede simbolizar la carga emocional o los problemas que llevamos a cuestas. Este personaje a menudo representa la lucha interna y las dificultades que enfrentamos en nuestra vida diaria.

Además, el sueño puede reflejar sentimientos de inseguridad o la percepción de ser diferente. Puede ser un llamado a aceptar nuestras imperfecciones y encontrar la belleza en lo que nos hace únicos.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.