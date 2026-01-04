En esta noticia
En este sábado, 3 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5431 - La Luz
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 3 de enero
|1°
|5431
|11°
|9573
|2°
|6367
|12°
|5306
|3°
|5268
|13°
|0168
|4°
|0381
|14°
|6320
|5°
|3968
|15°
|6467
|6°
|2487
|16°
|2512
|7°
|7065
|17°
|5069
|8°
|2506
|18°
|0114
|9°
|2583
|19°
|6075
|10°
|6815
|20°
|0274
¿Qué significa soñar con la luz?
Soñar con La Luz a menudo simboliza claridad, entendimiento y revelación. Puede indicar que el soñador está en un proceso de descubrimiento personal o que está buscando respuestas a preguntas importantes en su vida.
Además, La Luz en los sueños puede representar esperanza y guía. Este tipo de sueño puede ser un mensaje de que, a pesar de las dificultades, siempre hay un camino hacia la superación y la iluminación espiritual.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.