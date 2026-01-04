En esta noticia

En este sábado, 3 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5431 - La Luz

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 3 de enero

 1°5431 11°9573
 6367  12°5306
 3°5268 13°0168 
 0381  14°6320 
 3968  15°6467 
 6°2487  16°2512
 7065  17°5069 
 2506  18°0114 
 2583  19°6075 
 10°6815 20°0274 

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz a menudo simboliza claridad, entendimiento y revelación. Puede indicar que el soñador está en un proceso de descubrimiento personal o que está buscando respuestas a preguntas importantes en su vida.

Además, La Luz en los sueños puede representar esperanza y guía. Este tipo de sueño puede ser un mensaje de que, a pesar de las dificultades, siempre hay un camino hacia la superación y la iluminación espiritual.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas obstruye en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los las personas que queremos.