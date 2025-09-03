Edición: Argentina
Información General
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Vespertina: estos son los números ganadores del miércoles 3 de septiembre

Ya podés consultar los resultados de la quiniela de Santa Fe este miércoles.

En este miércoles, 3 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3978 - Ramera

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 3 de septiembre

 1°3978 11°0255
 7568  12°6638
 3°9933 13°7154 
 6658  14°2904 
 7382  15°3175 
 6°4268  16°9818
 9852  17°4602 
 0070  18°4932 
 0943  19°3309 
 10°7357 20°3765 

¿Qué significa soñar con ramera?

Soñar con una ramera puede simbolizar deseos ocultos o la búsqueda de placer y libertad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de la sexualidad y la intimidad que pueden estar reprimidos o no expresados.

Además, puede representar sentimientos de culpa o vergüenza relacionados con la moralidad y las decisiones personales. La ramera en el sueño puede ser un espejo de las propias inseguridades o de la necesidad de explorar nuevas experiencias.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una modo de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

