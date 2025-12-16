En esta noticia
En este lunes, 15 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5837 - El Dentista
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 15 de diciembre
|1°
|5837
|11°
|5124
|2°
|3185
|12°
|5167
|3°
|3597
|13°
|7326
|4°
|8465
|14°
|4189
|5°
|4305
|15°
|9718
|6°
|7860
|16°
|9477
|7°
|8101
|17°
|2101
|8°
|7984
|18°
|8784
|9°
|7945
|19°
|4559
|10°
|1845
|20°
|3375
¿Qué significa soñar con el dentista?
Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal.
Además, puede indicar un deseo de limpieza emocional o la necesidad de deshacerse de pensamientos negativos. El dentista en el sueño puede representar a alguien que nos ayuda a sanar o a mejorar en algún aspecto de nuestra vida.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas interviene en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los los que nos rodean.