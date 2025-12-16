En esta noticia

En este lunes, 15 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5837 - El Dentista

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 15 de diciembre

 1°5837 11°5124
 3185  12°5167
 3°3597 13°7326 
 8465  14°4189 
 4305  15°9718 
 6°7860  16°9477
 8101  17°2101 
 7984  18°8784 
 7945  19°4559 
 10°1845 20°3375 

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal.

Además, puede indicar un deseo de limpieza emocional o la necesidad de deshacerse de pensamientos negativos. El dentista en el sueño puede representar a alguien que nos ayuda a sanar o a mejorar en algún aspecto de nuestra vida.

