Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Primera: estos son los números ganadores del martes 2 de septiembre
Revisá los resultados del sorteo de la quiniela de Santa Fe de este martes en la Primera.
En este martes, 2 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 6315 - Niña Bonita
|1°
|6315
|11°
|2940
|2°
|9258
|12°
|4851
|3°
|8323
|13°
|9781
|4°
|7237
|14°
|0965
|5°
|1611
|15°
|6123
|6°
|6328
|16°
|6302
|7°
|3026
|17°
|9147
|8°
|5635
|18°
|4874
|9°
|5053
|19°
|5997
|10°
|3089
|20°
|9028
¿Qué significa soñar con niña bonita?
Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas.
Además, puede representar la búsqueda de amor y conexión emocional. La figura de la Niña Bonita puede ser un recordatorio de la importancia de valorar las relaciones y la alegría en la vida cotidiana.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
