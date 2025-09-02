Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Primera: estos son los números ganadores del martes 2 de septiembre

En este martes, 2 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 6315 - Niña Bonita

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 2 de septiembre

1° 6315 11° 2940 2° 9258 12° 4851 3° 8323 13° 9781 4° 7237 14° 0965 5° 1611 15° 6123 6° 6328 16° 6302 7° 3026 17° 9147 8° 5635 18° 4874 9° 5053 19° 5997 10° 3089 20° 9028

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas.

Además, puede representar la búsqueda de amor y conexión emocional. La figura de la Niña Bonita puede ser un recordatorio de la importancia de valorar las relaciones y la alegría en la vida cotidiana.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.