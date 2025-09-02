Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Primera: estos son los números ganadores del martes 2 de septiembre

Revisá los resultados del sorteo de la quiniela de Santa Fe de este martes en la Primera.

En este martes, 2 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 6315 - Niña Bonita

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 2 de septiembre

 1°6315 11°2940
 9258  12°4851
 3°8323 13°9781 
 7237  14°0965 
 1611  15°6123 
 6°6328  16°6302
 3026  17°9147 
 5635  18°4874 
 5053  19°5997 
 10°3089 20°9028 

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas.

Además, puede representar la búsqueda de amor y conexión emocional. La figura de la Niña Bonita puede ser un recordatorio de la importancia de valorar las relaciones y la alegría en la vida cotidiana.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de tensión o conflicto. Por ese motivo, es fundamental determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

