En esta noticia

En este martes, 16 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2854 - La Vaca

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 16 de diciembre

 1°2854 11°6653
 2813  12°6069
 3°5684 13°1774 
 4608  14°3437 
 3008  15°2563 
 6°4978  16°6044
 7800  17°8655 
 9601  18°3252 
 4420  19°8708 
 10°5144 20°4216 

¿Qué significa soñar con la vaca?

Soñar con una vaca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este animal, asociado con la fertilidad y la nutrición, sugiere que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados.

Además, la vaca en los sueños puede representar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás. Puede indicar un deseo de estabilidad emocional y la importancia de las relaciones familiares y comunitarias.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.