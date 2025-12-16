En esta noticia
En este martes, 16 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2854 - La Vaca
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 16 de diciembre
|1°
|2854
|11°
|6653
|2°
|2813
|12°
|6069
|3°
|5684
|13°
|1774
|4°
|4608
|14°
|3437
|5°
|3008
|15°
|2563
|6°
|4978
|16°
|6044
|7°
|7800
|17°
|8655
|8°
|9601
|18°
|3252
|9°
|4420
|19°
|8708
|10°
|5144
|20°
|4216
¿Qué significa soñar con la vaca?
Soñar con una vaca puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este animal, asociado con la fertilidad y la nutrición, sugiere que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados.
Además, la vaca en los sueños puede representar la necesidad de cuidar de uno mismo y de los demás. Puede indicar un deseo de estabilidad emocional y la importancia de las relaciones familiares y comunitarias.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.