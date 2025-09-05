Resultados de la Quiniela de Santa Fe en La Previa: las cifras ganadores del viernes 5 de septiembre
Los resultados actualizados de la quiniela de Santa Fe: mirá qué salió este viernes en La Previa.
En este viernes, 5 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2515 - Niña Bonita
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de septiembre
|1°
|2515
|11°
|8023
|2°
|9313
|12°
|7426
|3°
|4431
|13°
|6995
|4°
|5874
|14°
|7858
|5°
|0703
|15°
|7098
|6°
|8149
|16°
|0284
|7°
|6572
|17°
|7626
|8°
|6192
|18°
|6720
|9°
|5056
|19°
|5103
|10°
|3531
|20°
|0284
¿Qué significa soñar con niña bonita?
Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas.
Además, puede representar la búsqueda de amor y conexión emocional. La figura de la Niña Bonita puede ser un recordatorio de la importancia de valorar las relaciones y la alegría en la vida cotidiana.
Consejos para los jugadores
El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.
