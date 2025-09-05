Edición: Argentina
Información General
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en La Previa: las cifras ganadores del viernes 5 de septiembre

Los resultados actualizados de la quiniela de Santa Fe: mirá qué salió este viernes en La Previa.

En esta noticia

En este viernes, 5 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2515 - Niña Bonita

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 5 de septiembre

 1°2515 11°8023
 9313  12°7426
 3°4431 13°6995 
 5874  14°7858 
 0703  15°7098 
 6°8149  16°0284
 6572  17°7626 
 6192  18°6720 
 5056  19°5103 
 10°3531 20°0284 

¿Qué significa soñar con niña bonita?

Soñar con Niña Bonita puede simbolizar la inocencia y la pureza en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja un deseo de regresar a tiempos más simples y felices, donde las preocupaciones eran mínimas.

Además, puede representar la búsqueda de amor y conexión emocional. La figura de la Niña Bonita puede ser un recordatorio de la importancia de valorar las relaciones y la alegría en la vida cotidiana.

Consejos para los jugadores

El juego debe ser una manera de entretenimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

