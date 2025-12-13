En esta noticia ¿Qué significa soñar con excremento?

En este sábado, 13 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 5671 - Excremento

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 13 de diciembre

1° 5671 11° 5464 2° 3296 12° 8133 3° 4935 13° 8807 4° 8660 14° 0979 5° 3649 15° 2393 6° 9323 16° 8701 7° 9523 17° 1708 8° 0943 18° 8633 9° 8778 19° 9380 10° 4706 20° 7115

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones indeseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere la necesidad de deshacerse de lo que ya no sirve o de lo que causa malestar.

Además, el excremento en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad, ya que a menudo se asocia con la fertilidad y el crecimiento. En este contexto, puede indicar que se están gestando nuevas oportunidades o ideas que pronto florecerán.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.