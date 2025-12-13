En esta noticia

En este sábado, 13 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5671 - Excremento

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 13 de diciembre

 1°5671 11°5464
 3296  12°8133
 3°4935 13°8807 
 8660  14°0979 
 3649  15°2393 
 6°9323  16°8701
 9523  17°1708 
 0943  18°8633 
 8778  19°9380 
 10°4706 20°7115 

¿Qué significa soñar con excremento?

Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones indeseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere la necesidad de deshacerse de lo que ya no sirve o de lo que causa malestar.

Además, el excremento en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad, ya que a menudo se asocia con la fertilidad y el crecimiento. En este contexto, puede indicar que se están gestando nuevas oportunidades o ideas que pronto florecerán.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.