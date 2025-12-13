En esta noticia
En este sábado, 13 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5671 - Excremento
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 13 de diciembre
|1°
|5671
|11°
|5464
|2°
|3296
|12°
|8133
|3°
|4935
|13°
|8807
|4°
|8660
|14°
|0979
|5°
|3649
|15°
|2393
|6°
|9323
|16°
|8701
|7°
|9523
|17°
|1708
|8°
|0943
|18°
|8633
|9°
|8778
|19°
|9380
|10°
|4706
|20°
|7115
¿Qué significa soñar con excremento?
Soñar con excremento puede simbolizar la liberación de emociones negativas o situaciones indeseadas en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo sugiere la necesidad de deshacerse de lo que ya no sirve o de lo que causa malestar.
Además, el excremento en los sueños puede representar la abundancia y la prosperidad, ya que a menudo se asocia con la fertilidad y el crecimiento. En este contexto, puede indicar que se están gestando nuevas oportunidades o ideas que pronto florecerán.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.