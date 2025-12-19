En esta noticia

En este viernes, 19 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 9150 - El Pan

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 19 de diciembre

 1°9150 11°0374
 1526  12°0674
 3°0445 13°1667 
 0966  14°4081 
 5771  15°7134 
 6°7733  16°5341
 7007  17°9733 
 3699  18°0489 
 6576  19°9008 
 10°1779 20°6696 

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales y el bienestar emocional.

Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y felicidad.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.