En este viernes, 19 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 9150 - El Pan

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 19 de diciembre

1° 9150 11° 0374 2° 1526 12° 0674 3° 0445 13° 1667 4° 0966 14° 4081 5° 5771 15° 7134 6° 7733 16° 5341 7° 7007 17° 9733 8° 3699 18° 0489 9° 6576 19° 9008 10° 1779 20° 6696

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales y el bienestar emocional.

Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y felicidad.

Consejos para los apostantes

El juego tendría que ser una modo de divertimento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.