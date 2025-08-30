Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Sorteo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe en La Previa: estos son los números ganadores del sábado 30 de agosto

Revisá los resultados del sorteo de la quiniela de Santa Fe de este sábado en La Previa.

En este sábado, 30 de agosto de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 8992 - El Médico

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 30 de agosto

 1°8992 11°8524
 6860  12°1603
 3°3828 13°8866 
 4681  14°9724 
 0297  15°6852 
 6°8756  16°3956
 1014  17°7791 
 8311  18°4574 
 8724  19°7120 
 10°1269 20°5776 

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico puede simbolizar la búsqueda de sanación o la necesidad de resolver problemas emocionales. Este sueño a menudo refleja el deseo de encontrar soluciones a situaciones difíciles en la vida.

Además, El Médico en los sueños puede representar la figura de alguien que brinda apoyo y orientación. Puede ser un llamado a cuidar de uno mismo y a prestar atención a la salud física y mental.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá