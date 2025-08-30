Resultados de la Quiniela de Santa Fe en La Previa: estos son los números ganadores del sábado 30 de agosto

En este sábado, 30 de agosto de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 8992 - El Médico

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este sábado 30 de agosto

1° 8992 11° 8524 2° 6860 12° 1603 3° 3828 13° 8866 4° 4681 14° 9724 5° 0297 15° 6852 6° 8756 16° 3956 7° 1014 17° 7791 8° 8311 18° 4574 9° 8724 19° 7120 10° 1269 20° 5776

¿Qué significa soñar con el médico?

Soñar con El Médico puede simbolizar la búsqueda de sanación o la necesidad de resolver problemas emocionales. Este sueño a menudo refleja el deseo de encontrar soluciones a situaciones difíciles en la vida.

Además, El Médico en los sueños puede representar la figura de alguien que brinda apoyo y orientación. Puede ser un llamado a cuidar de uno mismo y a prestar atención a la salud física y mental.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.