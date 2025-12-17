En este miércoles, 17 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7191 - Excusado
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 17 de diciembre
|1°
|7191
|11°
|0730
|2°
|7786
|12°
|3680
|3°
|1826
|13°
|9628
|4°
|2851
|14°
|5711
|5°
|0907
|15°
|5901
|6°
|0969
|16°
|6901
|7°
|4736
|17°
|5894
|8°
|0046
|18°
|5888
|9°
|5018
|19°
|8285
|10°
|9958
|20°
|3124
¿Qué significa soñar con excusado?
Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de deshacerse de situaciones o relaciones que ya no son útiles.
Además, el excusado en los sueños puede representar la limpieza de la mente y el alma. Puede indicar que es momento de dejar atrás cargas emocionales y permitir un nuevo comienzo en la vida.
Consejos para los apostantes
El juego debe ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.
Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.