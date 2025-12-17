En esta noticia

En este miércoles, 17 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7191 - Excusado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 17 de diciembre

 1°7191 11°0730
 7786  12°3680
 3°1826 13°9628 
 2851  14°5711 
 0907  15°5901 
 6°0969  16°6901
 4736  17°5894 
 0046  18°5888 
 5018  19°8285 
 10°9958 20°3124 

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de deshacerse de situaciones o relaciones que ya no son útiles.

Además, el excusado en los sueños puede representar la limpieza de la mente y el alma. Puede indicar que es momento de dejar atrás cargas emocionales y permitir un nuevo comienzo en la vida.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.