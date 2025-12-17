En este miércoles, 17 de diciembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7191 - Excusado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 17 de diciembre

1° 7191 11° 0730 2° 7786 12° 3680 3° 1826 13° 9628 4° 2851 14° 5711 5° 0907 15° 5901 6° 0969 16° 6901 7° 4736 17° 5894 8° 0046 18° 5888 9° 5018 19° 8285 10° 9958 20° 3124

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de deshacerse de situaciones o relaciones que ya no son útiles.

Además, el excusado en los sueños puede representar la limpieza de la mente y el alma. Puede indicar que es momento de dejar atrás cargas emocionales y permitir un nuevo comienzo en la vida.

Consejos para los apostantes

El juego debe ser una modo de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Igualmente, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.