Resultados de la Quiniela de Santa Fe en La Previa: estos son los números ganadores del martes 2 de septiembre

En este martes, 2 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 4079 - Ladrón

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 2 de septiembre

1° 4079 11° 4084 2° 9207 12° 5054 3° 9944 13° 7808 4° 8491 14° 1763 5° 3826 15° 7497 6° 9852 16° 3634 7° 5329 17° 5121 8° 9312 18° 7754 9° 5633 19° 1132 10° 5054 20° 2516

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la traición o la deslealtad de personas cercanas.

Además, el ladrón en el sueño puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados, como la confianza o la seguridad. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que se siente amenazado o en peligro en la vida cotidiana.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.