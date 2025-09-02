Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en La Previa: estos son los números ganadores del martes 2 de septiembre

Ya podés consultar los resultados de la quiniela de Santa Fe este martes.

En este martes, 2 de septiembre de 2025, los números seleccionados de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 4079 - Ladrón

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este martes 2 de septiembre

 1°4079 11°4084
 9207  12°5054
 3°9944 13°7808 
 8491  14°1763 
 3826  15°7497 
 6°9852  16°3634
 5329  17°5121 
 9312  18°7754 
 5633  19°1132 
 10°5054 20°2516 

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la traición o la deslealtad de personas cercanas.

Además, el ladrón en el sueño puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados, como la confianza o la seguridad. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que se siente amenazado o en peligro en la vida cotidiana.

Consejos para los apostantes

El juego tiene que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Por otra parte, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

