En este viernes, 2 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 7889 - La Rata
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 2 de enero
|1°
|7889
|11°
|4980
|2°
|8645
|12°
|8535
|3°
|7566
|13°
|9295
|4°
|7855
|14°
|5411
|5°
|6451
|15°
|9065
|6°
|2423
|16°
|2497
|7°
|2435
|17°
|0761
|8°
|5470
|18°
|1230
|9°
|4722
|19°
|4036
|10°
|0789
|20°
|4376
¿Qué significa soñar con la rata?
Soñar con una rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas que no son sinceras o que pueden estar causando problemas en tu entorno.
Además, las ratas en los sueños pueden representar miedos ocultos o inseguridades. Este tipo de sueño puede invitarte a enfrentar tus temores y a buscar soluciones a los conflictos internos que te afectan.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.