En este viernes, 2 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 7889 - La Rata

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 2 de enero

 1°7889 11°4980
 8645  12°8535
 3°7566 13°9295 
 7855  14°5411 
 6451  15°9065 
 6°2423  16°2497
 2435  17°0761 
 5470  18°1230 
 4722  19°4036 
 10°0789 20°4376 

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con una rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas que no son sinceras o que pueden estar causando problemas en tu entorno.

Además, las ratas en los sueños pueden representar miedos ocultos o inseguridades. Este tipo de sueño puede invitarte a enfrentar tus temores y a buscar soluciones a los conflictos internos que te afectan.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.