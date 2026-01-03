En este viernes, 2 de enero de 2026, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 7889 - La Rata

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 2 de enero

1° 7889 11° 4980 2° 8645 12° 8535 3° 7566 13° 9295 4° 7855 14° 5411 5° 6451 15° 9065 6° 2423 16° 2497 7° 2435 17° 0761 8° 5470 18° 1230 9° 4722 19° 4036 10° 0789 20° 4376

¿Qué significa soñar con la rata?

Soñar con una rata puede simbolizar la traición o la deslealtad en tu vida. Este sueño a menudo refleja preocupaciones sobre personas que no son sinceras o que pueden estar causando problemas en tu entorno.

Además, las ratas en los sueños pueden representar miedos ocultos o inseguridades. Este tipo de sueño puede invitarte a enfrentar tus temores y a buscar soluciones a los conflictos internos que te afectan.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de ocio y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es crucial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.