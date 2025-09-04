Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Nocturna: estos son los números ganadores del miércoles 3 de septiembre

Estos son los números ganadores de la quiniela de Santa Fe de este miércoles en la Nocturna.

En esta noticia

En este miércoles, 3 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1819 - Pescado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 3 de septiembre

 1°1819 11°3952
 7124  12°4021
 3°7943 13°2989 
 6412  14°0466 
 0933  15°3922 
 6°0536  16°5393
 6406  17°2522 
 0953  18°6352 
 7529  19°3052 
 10°3896 20°9169 

¿Qué significa soñar con pescado?

Soñar con pescado puede simbolizar la abundancia y la prosperidad en la vida del soñador. Este sueño a menudo refleja la llegada de buenas noticias o la posibilidad de nuevos comienzos.

Además, el pescado en los sueños puede representar emociones ocultas o el deseo de explorar el subconsciente. Puede ser una invitación a profundizar en los sentimientos y a buscar claridad en situaciones personales.

Sugerencias para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

