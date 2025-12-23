En esta noticia
En este lunes, 22 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 1585 - Linterna
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 22 de diciembre
|1°
|1585
|11°
|5794
|2°
|6288
|12°
|9099
|3°
|4351
|13°
|1469
|4°
|4236
|14°
|1232
|5°
|4243
|15°
|9826
|6°
|0977
|16°
|1785
|7°
|1666
|17°
|3510
|8°
|8538
|18°
|7883
|9°
|3906
|19°
|0578
|10°
|4537
|20°
|5234
¿Qué significa soñar con linterna?
Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. La luz que emite representa la iluminación de la mente y la revelación de verdades ocultas.
Este sueño también puede indicar que estás en un proceso de autoexploración, donde necesitas guiarte a ti mismo hacia nuevas oportunidades o decisiones importantes. La linterna actúa como un faro que te ayuda a encontrar el camino correcto.
¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?
La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.
Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.