En esta noticia ¿Qué significa soñar con linterna?

En este lunes, 22 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar : 1585 - Linterna

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 22 de diciembre

1° 1585 11° 5794 2° 6288 12° 9099 3° 4351 13° 1469 4° 4236 14° 1232 5° 4243 15° 9826 6° 0977 16° 1785 7° 1666 17° 3510 8° 8538 18° 7883 9° 3906 19° 0578 10° 4537 20° 5234

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. La luz que emite representa la iluminación de la mente y la revelación de verdades ocultas.

Este sueño también puede indicar que estás en un proceso de autoexploración, donde necesitas guiarte a ti mismo hacia nuevas oportunidades o decisiones importantes. La linterna actúa como un faro que te ayuda a encontrar el camino correcto.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.