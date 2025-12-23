En esta noticia

En este lunes, 22 de diciembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 1585 - Linterna

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 22 de diciembre

 1°1585 11°5794
 6288  12°9099
 3°4351 13°1469 
 4236  14°1232 
 4243  15°9826 
 6°0977  16°1785
 1666  17°3510 
 8538  18°7883 
 3906  19°0578 
 10°4537 20°5234 

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. La luz que emite representa la iluminación de la mente y la revelación de verdades ocultas.

Este sueño también puede indicar que estás en un proceso de autoexploración, donde necesitas guiarte a ti mismo hacia nuevas oportunidades o decisiones importantes. La linterna actúa como un faro que te ayuda a encontrar el camino correcto.

¿Dónde pedir ayuda y cómo autoexcluirse de las apuestas?

La provincia de Santa Fe cuenta con una línea gratuita y confidencial: 0800-268-5640 y WhatsApp 341-540-7653, disponible todos los días de 8 a 24. También se puede acudir a los centros de atención en Rosario (Galpón de las Juventudes) y Santa Fe capital.

Además, quienes lo deseen pueden solicitar la autoexclusión voluntaria de las salas de juego, ya sea en los casinos habilitados o en las sedes de Lotería de Santa Fe.