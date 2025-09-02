Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Nocturna: estos son los números ganadores del lunes 1 de septiembre
Los resultados actualizados de la quiniela de Santa Fe: mirá qué salió este lunes en la #.
En este lunes, 1 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 3236 - La Manteca
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 1 de septiembre
|1°
|3236
|11°
|9350
|2°
|4873
|12°
|3229
|3°
|1808
|13°
|3553
|4°
|8087
|14°
|3898
|5°
|6191
|15°
|2193
|6°
|0305
|16°
|7550
|7°
|4523
|17°
|3550
|8°
|0566
|18°
|6192
|9°
|1307
|19°
|0376
|10°
|9558
|20°
|6682
¿Qué significa soñar con la manteca?
Soñar con La Manteca puede simbolizar la búsqueda de la felicidad y la satisfacción en la vida. Este personaje a menudo representa la alegría y la diversión, sugiriendo que el soñador anhela momentos de despreocupación.
Además, el sueño puede reflejar la necesidad de conectar con la infancia o con recuerdos nostálgicos. La Manteca, como figura lúdica, invita a explorar la creatividad y la espontaneidad en la vida diaria.
Recomendaciones para jugar con responsabilidad
El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
