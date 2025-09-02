Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Nocturna: estos son los números ganadores del lunes 1 de septiembre

En este lunes, 1 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 3236 - La Manteca

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 1 de septiembre

1° 3236 11° 9350 2° 4873 12° 3229 3° 1808 13° 3553 4° 8087 14° 3898 5° 6191 15° 2193 6° 0305 16° 7550 7° 4523 17° 3550 8° 0566 18° 6192 9° 1307 19° 0376 10° 9558 20° 6682

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca puede simbolizar la búsqueda de la felicidad y la satisfacción en la vida. Este personaje a menudo representa la alegría y la diversión, sugiriendo que el soñador anhela momentos de despreocupación.

Además, el sueño puede reflejar la necesidad de conectar con la infancia o con recuerdos nostálgicos. La Manteca, como figura lúdica, invita a explorar la creatividad y la espontaneidad en la vida diaria.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.