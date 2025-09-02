Edición: Argentina
Información General
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Nocturna: estos son los números ganadores del lunes 1 de septiembre

Los resultados actualizados de la quiniela de Santa Fe: mirá qué salió este lunes en la #.

En esta noticia

En este lunes, 1 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3236 - La Manteca

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este lunes 1 de septiembre

 1°3236 11°9350
 4873  12°3229
 3°1808 13°3553 
 8087  14°3898 
 6191  15°2193 
 6°0305  16°7550
 4523  17°3550 
 0566  18°6192 
 1307  19°0376 
 10°9558 20°6682 

¿Qué significa soñar con la manteca?

Soñar con La Manteca puede simbolizar la búsqueda de la felicidad y la satisfacción en la vida. Este personaje a menudo representa la alegría y la diversión, sugiriendo que el soñador anhela momentos de despreocupación.

Además, el sueño puede reflejar la necesidad de conectar con la infancia o con recuerdos nostálgicos. La Manteca, como figura lúdica, invita a explorar la creatividad y la espontaneidad en la vida diaria.

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una modo de diversión y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por esa razón, es esencial determinar límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

