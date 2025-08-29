Edición: Argentina
Menú
Información General
UsuarioSuscriptorSin Suscripción
Sorteo

Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Matutina: estos son los números ganadores del viernes 29 de agosto

Examina los resultados del sorteo de la quiniela de Santa Fe de este viernes en la Matutina.

En esta noticia

En este viernes, 29 de agosto de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 5491 - Excusado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 29 de agosto

 1°5491 11°1939
 1206  12°5713
 3°6155 13°6037 
 4515  14°5593 
 9359  15°5488 
 6°3344  16°7285
 8804  17°0494 
 9264  18°0055 
 0364  19°5153 
 10°8607 20°4460 

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de deshacerse de lo negativo en la vida del soñador.

Además, el excusado en los sueños puede representar la limpieza y el proceso de dejar atrás situaciones o relaciones que ya no son útiles. Es un llamado a la purificación y a la renovación personal.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

Temas relacionados
Más noticias de quiniela

Las más leídas de Información General

Members

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés

Podcasts

Videos

Compartí tus comentarios

¿Querés dejar tu opinión? Registrate para comentar este artículo.
Ingresá