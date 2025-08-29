Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Matutina: estos son los números ganadores del viernes 29 de agosto

En este viernes, 29 de agosto de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 5491 - Excusado

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 29 de agosto

1° 5491 11° 1939 2° 1206 12° 5713 3° 6155 13° 6037 4° 4515 14° 5593 5° 9359 15° 5488 6° 3344 16° 7285 7° 8804 17° 0494 8° 9264 18° 0055 9° 0364 19° 5153 10° 8607 20° 4460

¿Qué significa soñar con excusado?

Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de deshacerse de lo negativo en la vida del soñador.

Además, el excusado en los sueños puede representar la limpieza y el proceso de dejar atrás situaciones o relaciones que ya no son útiles. Es un llamado a la purificación y a la renovación personal.

Consejos para jugar con responsabilidad

El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.

Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.