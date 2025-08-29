Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Matutina: estos son los números ganadores del viernes 29 de agosto
Examina los resultados del sorteo de la quiniela de Santa Fe de este viernes en la Matutina.
En este viernes, 29 de agosto de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 5491 - Excusado
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este viernes 29 de agosto
|1°
|5491
|11°
|1939
|2°
|1206
|12°
|5713
|3°
|6155
|13°
|6037
|4°
|4515
|14°
|5593
|5°
|9359
|15°
|5488
|6°
|3344
|16°
|7285
|7°
|8804
|17°
|0494
|8°
|9264
|18°
|0055
|9°
|0364
|19°
|5153
|10°
|8607
|20°
|4460
¿Qué significa soñar con excusado?
Soñar con un excusado puede simbolizar la necesidad de liberar emociones o pensamientos reprimidos. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de deshacerse de lo negativo en la vida del soñador.
Además, el excusado en los sueños puede representar la limpieza y el proceso de dejar atrás situaciones o relaciones que ya no son útiles. Es un llamado a la purificación y a la renovación personal.
Consejos para jugar con responsabilidad
El juego tiene que ser una modo de esparcimiento y no una fuente de ansiedad o conflicto. Por ese motivo, es fundamental crear límites de tiempo y dinero y no apostar durante momentos de inestabilidad emocional.
Asimismo se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.
