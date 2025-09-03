Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Matutina: estos son los números ganadores del miércoles 3 de septiembre

Enterate qué salió en la quiniela de Santa Fe en el sorteo de la matutina este miércoles.

En este miércoles, 3 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 3439 - Lluvia

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este miércoles 3 de septiembre

 1°3439 11°4071
 6617  12°5342
 3°3547 13°8076 
 8794  14°0900 
 7081  15°4750 
 6°9159  16°4676
 1858  17°0608 
 0910  18°5674 
 7357  19°6925 
 10°3667 20°6888 

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede indicar que el soñador está liberando tensiones o sentimientos reprimidos, permitiendo que surjan nuevas oportunidades en su vida.

Además, la lluvia en los sueños puede representar tristeza o melancolía, reflejando el estado emocional del soñador. Sin embargo, también puede ser un signo de crecimiento y fertilidad, sugiriendo que se están preparando cambios positivos.

Consejos para los jugadores

El juego tendría que ser una manera de esparcimiento y no una causa de ansiedad o disputa. Por lo tanto, es crucial fijar límites y evitar jugar en períodos de inestabilidad emocional.

Asimismo, se sugiere equilibrar esta actividad con otras ocupaciones, realizar pausas regulares y, si es posible, jugar en compañía.

