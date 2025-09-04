Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Matutina: estos son los números ganadores del jueves 4 de septiembre

En este jueves, 4 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

En primer lugar: 2856 - La Caída

Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de septiembre

1° 2856 11° 5725 2° 4449 12° 6501 3° 4747 13° 5085 4° 8099 14° 3559 5° 4399 15° 2391 6° 4313 16° 3795 7° 5087 17° 1547 8° 2756 18° 0471 9° 9316 19° 1693 10° 0344 20° 0861

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída puede simbolizar una sensación de pérdida de control o inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o situaciones que generan ansiedad.

Además, La Caída puede representar un cambio o transformación inminente. Puede ser una señal de que es necesario dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo comienzo.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.