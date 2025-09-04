Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Matutina: estos son los números ganadores del jueves 4 de septiembre
Revisá los resultados del sorteo de la quiniela de Santa Fe de este jueves en la Matutina.
En este jueves, 4 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:
- En primer lugar: 2856 - La Caída
Resultados de la Quiniela de Santa Fe de este jueves 4 de septiembre
|1°
|2856
|11°
|5725
|2°
|4449
|12°
|6501
|3°
|4747
|13°
|5085
|4°
|8099
|14°
|3559
|5°
|4399
|15°
|2391
|6°
|4313
|16°
|3795
|7°
|5087
|17°
|1547
|8°
|2756
|18°
|0471
|9°
|9316
|19°
|1693
|10°
|0344
|20°
|0861
¿Qué significa soñar con la caída?
Soñar con La Caída puede simbolizar una sensación de pérdida de control o inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o situaciones que generan ansiedad.
Además, La Caída puede representar un cambio o transformación inminente. Puede ser una señal de que es necesario dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo comienzo.
¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?
Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.
Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.
