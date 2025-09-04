Edición: Argentina
Resultados de la Quiniela de Santa Fe en la Matutina: estos son los números ganadores del jueves 4 de septiembre

Revisá los resultados del sorteo de la quiniela de Santa Fe de este jueves en la Matutina.

En este jueves, 4 de septiembre de 2025, los resultados ganadores de la lotería de Santa Fe en el sorteo de La Previa son los siguientes:

  • En primer lugar: 2856 - La Caída

 1°2856 11°5725
 4449  12°6501
 3°4747 13°5085 
 8099  14°3559 
 4399  15°2391 
 6°4313  16°3795
 5087  17°1547 
 2756  18°0471 
 9316  19°1693 
 10°0344 20°0861 

¿Qué significa soñar con la caída?

Soñar con La Caída puede simbolizar una sensación de pérdida de control o inseguridad en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja miedos internos o situaciones que generan ansiedad.

Además, La Caída puede representar un cambio o transformación inminente. Puede ser una señal de que es necesario dejar atrás viejas creencias o hábitos para avanzar hacia un nuevo comienzo.

¿Cuándo el juego puede convertirse en un problema?

Si el juego y las apuestas entromete en la vida diaria, genera malestar o afecta a quienes nos rodean, puede dejar de ser una actividad recreativa para convertirse en una preocupación.

Estar atentos a estas señales y hablarlo a tiempo es clave para prevenir consecuencias mayores. Buscar ayuda es una forma responsable de cuidarse y cuidar a los otros.

