Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 28 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 0437 (El Dentista) y las letras son: F J P T.

1° 0437 11° 3373 2° 8415 12° 5699 3° 5943 13° 9971 4° 2852 14° 4330 5° 5646 15° 4280 6° 7416 16° 0066 7° 6520 17° 4549 8° 0289 18° 5406 9° 8146 19° 7356 10° 1191 20° 7868

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 28 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 28 de noviembre. A la cabeza salió el número 4281 - Las Flores.

1° 4281 11° 9664 2° 6092 12° 8958 3° 8052 13° 1600 4° 0397 14° 1864 5° 3041 15° 3983 6° 1404 16° 0365 7° 9573 17° 9695 8° 9406 18° 5944 9° 8613 19° 9126 10° 0413 20° 3691

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal, sugiriendo que es momento de cuidar de uno mismo y de resolver conflictos internos.

Además, el dentista en los sueños puede representar la figura de una autoridad que nos ayuda a sanar o mejorar. Este tipo de sueño puede indicar que estamos buscando orientación o apoyo en nuestra vida, especialmente en momentos de estrés o incertidumbre.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con flores generalmente simboliza la belleza, la renovación y el crecimiento personal. Las flores pueden representar emociones positivas, como el amor y la felicidad y a menudo indican que se están experimentando momentos de alegría en la vida.

Además, el tipo de flor que aparece en el sueño puede tener significados específicos. Por ejemplo, las rosas pueden asociarse con el amor romántico, mientras que las margaritas pueden simbolizar la inocencia y la pureza. Así, el contexto del sueño y las flores presentes pueden ofrecer una visión más profunda de los sentimientos y situaciones del soñador.