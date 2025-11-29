En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 28 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 0437 (El Dentista) y las letras son: F J P T.

 1°0437 11°3373 
 8415  12°5699
 3°5943  13°9971 
 2852  14°4330 
 5646  15°4280 
 6°7416  16°0066
 6520  17°4549 
 0289  18°5406 
 8146  19°7356 
 10°1191  20°7868 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 28 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 28 de noviembre. A la cabeza salió el número 4281 - Las Flores.

 1°4281 11°9664 
 6092   12°8958
 3°8052  13°1600 
 0397  14°1864 
 3041  15°3983 
 6°1404  16°0365
 9573  17°9695 
 9406  18°5944 
 8613  19°9126 
 10°0413  20°3691 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.

¿Qué significa soñar con el dentista?

Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal, sugiriendo que es momento de cuidar de uno mismo y de resolver conflictos internos.

Además, el dentista en los sueños puede representar la figura de una autoridad que nos ayuda a sanar o mejorar. Este tipo de sueño puede indicar que estamos buscando orientación o apoyo en nuestra vida, especialmente en momentos de estrés o incertidumbre.

¿Qué significa soñar con las flores?

Soñar con flores generalmente simboliza la belleza, la renovación y el crecimiento personal. Las flores pueden representar emociones positivas, como el amor y la felicidad y a menudo indican que se están experimentando momentos de alegría en la vida.

Además, el tipo de flor que aparece en el sueño puede tener significados específicos. Por ejemplo, las rosas pueden asociarse con el amor romántico, mientras que las margaritas pueden simbolizar la inocencia y la pureza. Así, el contexto del sueño y las flores presentes pueden ofrecer una visión más profunda de los sentimientos y situaciones del soñador.