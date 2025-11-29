En esta noticia
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este viernes, 28 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 0437 (El Dentista) y las letras son: F J P T.
|1°
|0437
|11°
|3373
|2°
|8415
|12°
|5699
|3°
|5943
|13°
|9971
|4°
|2852
|14°
|4330
|5°
|5646
|15°
|4280
|6°
|7416
|16°
|0066
|7°
|6520
|17°
|4549
|8°
|0289
|18°
|5406
|9°
|8146
|19°
|7356
|10°
|1191
|20°
|7868
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este viernes 28 de noviembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este viernes 28 de noviembre. A la cabeza salió el número 4281 - Las Flores.
|1°
|4281
|11°
|9664
|2°
|6092
|12°
|8958
|3°
|8052
|13°
|1600
|4°
|0397
|14°
|1864
|5°
|3041
|15°
|3983
|6°
|1404
|16°
|0365
|7°
|9573
|17°
|9695
|8°
|9406
|18°
|5944
|9°
|8613
|19°
|9126
|10°
|0413
|20°
|3691
Los premios de la quiniela
En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan en base al número de aciertos de los apostadores.
Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado.
¿Qué significa soñar con el dentista?
Soñar con el dentista puede simbolizar la necesidad de enfrentar problemas o preocupaciones que hemos estado evitando. Este sueño a menudo refleja ansiedades sobre la salud dental o la imagen personal, sugiriendo que es momento de cuidar de uno mismo y de resolver conflictos internos.
Además, el dentista en los sueños puede representar la figura de una autoridad que nos ayuda a sanar o mejorar. Este tipo de sueño puede indicar que estamos buscando orientación o apoyo en nuestra vida, especialmente en momentos de estrés o incertidumbre.
¿Qué significa soñar con las flores?
Soñar con flores generalmente simboliza la belleza, la renovación y el crecimiento personal. Las flores pueden representar emociones positivas, como el amor y la felicidad y a menudo indican que se están experimentando momentos de alegría en la vida.
Además, el tipo de flor que aparece en el sueño puede tener significados específicos. Por ejemplo, las rosas pueden asociarse con el amor romántico, mientras que las margaritas pueden simbolizar la inocencia y la pureza. Así, el contexto del sueño y las flores presentes pueden ofrecer una visión más profunda de los sentimientos y situaciones del soñador.