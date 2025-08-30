Edición: Argentina
Información General
Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Vespertina: las cifras ganadoras del sábado 30 de agosto

Descubrí los números que salieron en la Quiniela Nacional y Provincia este sábado.

Fuente:Shutterstock
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este sábado, 30 de agosto de 2025. A la cabeza salió el número 7123 (Cocinero) y las letras son: I G X Z.

 1°7123 11°5432 
 0547  12°5863
 3°3405  13°6778 
 4416  14°4145 
 3213  15°5540 
 6°2961  16°1298
 6809  17°6181 
 5810  18°6919 
 3551  19°4878 
 10°2777  20°9230 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este sábado 30 de agosto

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este sábado 30 de agosto. A la cabeza salió el número 0669 - Vicios.

 1°0669 11°4544 
 0415   12°6374
 3°8655  13°3057 
 8630  14°1732 
 9774  15°2469 
 6°7080  16°6057
 1481  17°1009 
 3161  18°7006 
 6398  19°9603 
 10°8828  20°7961 

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se fijan en base al número de aciertos de los apostadores. 

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope determinado. 

¿Qué significa soñar con cocinero?

Soñar con un cocinero puede simbolizar la creatividad y la capacidad de transformar ideas en realidades. Este sueño a menudo refleja el deseo de nutrir y cuidar de uno mismo y de los demás, así como la importancia de la preparación y la planificación en la vida.

Además, un cocinero en sueños puede representar la necesidad de encontrar equilibrio en las relaciones personales. Puede indicar que es momento de mezclar diferentes aspectos de la vida para lograr armonía y satisfacción emocional.


¿Qué significa soñar con vicios?

Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos o hábitos que consideras negativos en tu vida. Estos sueños a menudo simbolizan la necesidad de confrontar y superar aspectos de ti mismo que te están limitando o causando malestar.

Además, los vicios en los sueños pueden indicar una advertencia sobre la indulgencia excesiva en ciertas áreas, sugiriendo que es momento de reevaluar tus elecciones y buscar un equilibrio más saludable en tu vida diaria.

