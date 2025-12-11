Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 10 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 4447 (Muerto) y las letras son: C G K X.

1° 4447 11° 0096 2° 1503 12° 7072 3° 0453 13° 8827 4° 1655 14° 6986 5° 4306 15° 1948 6° 4216 16° 4953 7° 2897 17° 9069 8° 0738 18° 3723 9° 3993 19° 5322 10° 4567 20° 1744

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 10 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 10 de diciembre. A la cabeza salió el número 3101 - Agua.

1° 3101 11° 3950 2° 1425 12° 0749 3° 2223 13° 4395 4° 6592 14° 6902 5° 9084 15° 0143 6° 7923 16° 1114 7° 6454 17° 0738 8° 0094 18° 1246 9° 8128 19° 3681 10° 4819 20° 9429

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con muertos puede simbolizar el cierre de ciclos o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja sentimientos de pérdida, duelo o la búsqueda de respuestas sobre la vida y la muerte.

Además, los sueños con muertos pueden representar aspectos de uno mismo que han quedado atrás o que necesitan ser confrontados. Pueden ser una invitación a reflexionar sobre la propia vida y las decisiones que se han tomado.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua puede simbolizar las emociones y el estado emocional del soñador. Dependiendo de la claridad y el movimiento del agua, puede reflejar sentimientos de calma, paz o, por el contrario, turbulencia y confusión.

Además, el agua en los sueños a menudo representa la purificación y la renovación. Puede indicar un deseo de limpieza emocional o un nuevo comienzo en la vida del soñador.