Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este miércoles, 10 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 4447 (Muerto) y las letras son: C G K X.

 1°4447 11°0096 
 1503  12°7072
 3°0453  13°8827 
 1655  14°6986 
 4306  15°1948 
 6°4216  16°4953
 2897  17°9069 
 0738  18°3723 
 3993  19°5322 
 10°4567  20°1744 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este miércoles 10 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este miércoles 10 de diciembre. A la cabeza salió el número 3101 - Agua.

 1°3101 11°3950 
 1425   12°0749
 3°2223  13°4395 
 6592  14°6902 
 9084  15°0143 
 6°7923  16°1114
 6454  17°0738 
 0094  18°1246 
 8128  19°3681 
 10°4819  20°9429 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Los jugadores que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con muerto?

Soñar con muertos puede simbolizar el cierre de ciclos o la necesidad de dejar atrás situaciones del pasado. Este tipo de sueños a menudo refleja sentimientos de pérdida, duelo o la búsqueda de respuestas sobre la vida y la muerte.

Además, los sueños con muertos pueden representar aspectos de uno mismo que han quedado atrás o que necesitan ser confrontados. Pueden ser una invitación a reflexionar sobre la propia vida y las decisiones que se han tomado.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua puede simbolizar las emociones y el estado emocional del soñador. Dependiendo de la claridad y el movimiento del agua, puede reflejar sentimientos de calma, paz o, por el contrario, turbulencia y confusión.

Además, el agua en los sueños a menudo representa la purificación y la renovación. Puede indicar un deseo de limpieza emocional o un nuevo comienzo en la vida del soñador.