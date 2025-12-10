Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 9 de diciembre de 2025. A la cabeza salió el número 7979 (Ladrón) y las letras son: L R R W.

1° 7979 11° 4303 2° 6983 12° 9275 3° 5327 13° 7682 4° 1952 14° 1577 5° 0732 15° 7763 6° 4503 16° 1948 7° 9416 17° 7512 8° 3076 18° 8890 9° 8457 19° 7537 10° 6003 20° 5322

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 9 de diciembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 9 de diciembre. A la cabeza salió el número 0301 - Agua.

1° 0301 11° 7232 2° 8990 12° 8229 3° 8024 13° 1263 4° 8871 14° 9735 5° 7312 15° 6230 6° 4616 16° 8189 7° 0018 17° 8717 8° 9641 18° 9711 9° 1983 19° 4561 10° 4891 20° 7497

Los premios de la quiniela

En cuanto a los premios, la quiniela en Argentina no cuenta con pozo fijo, sino que los montos se determinan de acuerdo con el número de aciertos de los apostadores.

Las competencias efectúan los llamados tope de banca, fijado por cada departamento y se usa para repartir los pagos toda vez que la estimación de premios a abonar pase ese tope establecido.

¿Qué significa soñar con ladrón?

Soñar con un ladrón puede simbolizar la sensación de vulnerabilidad o el miedo a perder algo valioso en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja preocupaciones sobre la traición o la deslealtad de personas cercanas. Además, el ladrón en el sueño puede representar aspectos de uno mismo que se sienten reprimidos o robados, como la creatividad o la confianza. Este sueño invita a la reflexión sobre lo que se siente que se está perdiendo o lo que se desea recuperar.

¿Qué significa soñar con agua?

Soñar con agua puede simbolizar las emociones y el estado emocional del soñador. Dependiendo de la claridad y el movimiento del agua, puede reflejar sentimientos de calma, paz o, por el contrario, turbulencia y confusión.

Además, el agua en los sueños a menudo representa la purificación y la renovación. Puede indicar un deseo de limpieza emocional o un nuevo comienzo en la vida del soñador.