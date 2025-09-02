Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Vespertina: las cifras ganadoras del martes 2 de septiembre
Conocé los resultados ganadores del último sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia.
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 2 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 0531 (La Luz) y las letras son: A A I R.
|1°
|0531
|11°
|5713
|2°
|0327
|12°
|8487
|3°
|2540
|13°
|5708
|4°
|1634
|14°
|4767
|5°
|2287
|15°
|4651
|6°
|3635
|16°
|5224
|7°
|4854
|17°
|8257
|8°
|2932
|18°
|5792
|9°
|4019
|19°
|4526
|10°
|8118
|20°
|3902
Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 2 de septiembre
Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 9635 - Pajarito.
|1°
|9635
|11°
|1741
|2°
|3221
|12°
|6233
|3°
|0546
|13°
|4159
|4°
|8353
|14°
|0276
|5°
|7815
|15°
|3759
|6°
|5237
|16°
|6190
|7°
|7312
|17°
|7390
|8°
|0519
|18°
|8141
|9°
|9290
|19°
|2241
|10°
|4705
|20°
|6133
¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?
Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.
También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.
¿Qué significa soñar con la luz?
Soñar con La Luz a menudo simboliza claridad, entendimiento y revelación. Puede representar la llegada de nuevas ideas o la superación de obstáculos en la vida del soñador, iluminando el camino hacia el crecimiento personal.
Además, La Luz en los sueños puede estar asociada con la esperanza y la espiritualidad. Este tipo de sueño puede indicar que el soñador está en busca de respuestas o guía en momentos de confusión, sugiriendo que la iluminación interna está cerca.
¿Qué significa soñar con pajarito?
Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y alegría. Este sueño a menudo refleja un deseo de escapar de las limitaciones y encontrar un espacio para expresarse sin restricciones.
Además, los pajaritos en los sueños pueden representar mensajes o noticias que están por llegar. Su canto puede ser interpretado como una señal de que es momento de prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor.
