Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Vespertina: las cifras ganadoras del martes 2 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 2 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 0531 (La Luz) y las letras son: A A I R.

1° 0531 11° 5713 2° 0327 12° 8487 3° 2540 13° 5708 4° 1634 14° 4767 5° 2287 15° 4651 6° 3635 16° 5224 7° 4854 17° 8257 8° 2932 18° 5792 9° 4019 19° 4526 10° 8118 20° 3902

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 2 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 9635 - Pajarito.

1° 9635 11° 1741 2° 3221 12° 6233 3° 0546 13° 4159 4° 8353 14° 0276 5° 7815 15° 3759 6° 5237 16° 6190 7° 7312 17° 7390 8° 0519 18° 8141 9° 9290 19° 2241 10° 4705 20° 6133

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz a menudo simboliza claridad, entendimiento y revelación. Puede representar la llegada de nuevas ideas o la superación de obstáculos en la vida del soñador, iluminando el camino hacia el crecimiento personal.

Además, La Luz en los sueños puede estar asociada con la esperanza y la espiritualidad. Este tipo de sueño puede indicar que el soñador está en busca de respuestas o guía en momentos de confusión, sugiriendo que la iluminación interna está cerca.

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y alegría. Este sueño a menudo refleja un deseo de escapar de las limitaciones y encontrar un espacio para expresarse sin restricciones.



Además, los pajaritos en los sueños pueden representar mensajes o noticias que están por llegar. Su canto puede ser interpretado como una señal de que es momento de prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor.