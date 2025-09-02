Edición: Argentina
Resultados de la quiniela de Provincia y Ciudad en la Vespertina: las cifras ganadoras del martes 2 de septiembre

Conocé los resultados ganadores del último sorteo de la Quiniela Nacional y Provincia.

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este martes, 2 de septiembre de 2025. A la cabeza salió el número 0531 (La Luz) y las letras son: A A I R.

 1°0531 11°5713 
 0327  12°8487
 3°2540  13°5708 
 1634  14°4767 
 2287  15°4651 
 6°3635  16°5224
 4854  17°8257 
 2932  18°5792 
 4019  19°4526 
 10°8118  20°3902 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este martes 2 de septiembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este martes 2 de septiembre. A la cabeza salió el número 9635 - Pajarito.

 1°9635 11°1741 
 3221   12°6233
 3°0546  13°4159 
 8353  14°0276 
 7815  15°3759 
 6°5237  16°6190
 7312  17°7390 
 0519  18°8141 
 9290  19°2241 
 10°4705  20°6133 

¿Cómo pedir ayuda para la ludopatía?

Además de la atención presencial, el Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo pone a disposición de una línea gratuita y confidencial: 0800-444-4000. Funciona todos los días, las 24 horas, con personal preparado para ofrecer contención e información.

También es posible hacer consultas y reclamos por correo electrónico a juegoresponsable@loteria.gba.gov.ar, o acercarse a alguno de los centros ubicados en ciudades como La Plata, Mar del Plata, Morón, Vicente López, entre otras.

¿Qué significa soñar con la luz?

Soñar con La Luz a menudo simboliza claridad, entendimiento y revelación. Puede representar la llegada de nuevas ideas o la superación de obstáculos en la vida del soñador, iluminando el camino hacia el crecimiento personal.

Además, La Luz en los sueños puede estar asociada con la esperanza y la espiritualidad. Este tipo de sueño puede indicar que el soñador está en busca de respuestas o guía en momentos de confusión, sugiriendo que la iluminación interna está cerca.


¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con un pajarito puede simbolizar libertad y alegría. Este sueño a menudo refleja un deseo de escapar de las limitaciones y encontrar un espacio para expresarse sin restricciones.

Además, los pajaritos en los sueños pueden representar mensajes o noticias que están por llegar. Su canto puede ser interpretado como una señal de que es momento de prestar atención a lo que sucede a nuestro alrededor.

