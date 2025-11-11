En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este lunes, 10 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 8272 (Sorpresa) y las letras son: I B T W.

 1°8272 11°2181 
 9499  12°3531
 3°0665  13°5464 
 3744  14°8139 
 6754  15°8166 
 6°5243  16°8813
 6930  17°5020 
 0018  18°0100 
 9946  19°2001 
 10°3842  20°9647 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este lunes 10 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este lunes 10 de noviembre. A la cabeza salió el número 3039 - Lluvia.

 1°3039 11°4776 
 3307   12°5455
 3°9354  13°7533 
 6652  14°8461 
 1228  15°0937 
 6°3629  16°3453
 8685  17°1028 
 2880  18°3693 
 2489  19°4913 
 10°1166  20°3481 

Autoexclusión voluntaria: ¿cómo iniciar el trámite?

Las personas que quieran autoexcluirse de las salas de juego en la provincia de Buenos Aires pueden acceder a los formularios en los sitios oficiales. El trámite incluye un Formulario de Autoexclusión y uno de Consentimiento.

Ambos documentos deben descargarse, completarse y presentarse en cualquier sala de juegos. La autoexclusión es completamente voluntaria y tiene una duración de 2 años.

¿Qué significa soñar con sorpresa?

Soñar con sorpresa puede simbolizar la llegada de eventos inesperados en la vida del soñador. Estas sorpresas pueden ser positivas o negativas, reflejando cambios o revelaciones que alteran la rutina diaria.

Además, este tipo de sueño puede indicar la necesidad de estar abierto a nuevas experiencias y oportunidades. La sorpresa en los sueños invita a la reflexión sobre cómo se manejan las situaciones imprevistas y la capacidad de adaptarse a lo desconocido.

¿Qué significa soñar con lluvia?

Soñar con lluvia a menudo simboliza la purificación y la renovación emocional. Puede representar la liberación de tensiones y la llegada de nuevos comienzos, sugiriendo que el soñador está listo para dejar atrás el pasado y abrazar el futuro.

Además, la lluvia en los sueños puede reflejar sentimientos de tristeza o melancolía. Dependiendo del contexto del sueño, puede indicar que el soñador está procesando emociones profundas o enfrentando situaciones difíciles en su vida diaria.