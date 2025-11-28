Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 27 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 8924 (Caballo) y las letras son: E P Q Y.

1° 8924 11° 1530 2° 0657 12° 8515 3° 5820 13° 1720 4° 6446 14° 1455 5° 0075 15° 5397 6° 2430 16° 0170 7° 6944 17° 2381 8° 7159 18° 4614 9° 0511 19° 8858 10° 0993 20° 8439

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 27 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 27 de noviembre. A la cabeza salió el número 0685 - Linterna.

1° 0685 11° 8096 2° 4015 12° 7436 3° 1062 13° 8371 4° 9160 14° 5036 5° 0470 15° 3390 6° 4764 16° 5781 7° 1617 17° 9195 8° 6938 18° 8910 9° 5691 19° 7674 10° 8530 20° 7615

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de liberarse de ataduras o limitaciones.

Además, los caballos en los sueños pueden estar relacionados con la pasión y la ambición. Pueden indicar que el soñador está en un camino hacia el éxito o que necesita seguir su intuición y deseos más profundos.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando respuestas o guía en momentos de incertidumbre.

Además, la linterna representa la iluminación de la mente y la revelación de verdades ocultas. Puede indicar que el soñador está listo para enfrentar sus miedos y descubrir aspectos de sí mismo que habían permanecido en la oscuridad.