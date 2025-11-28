En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 27 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 8924 (Caballo) y las letras son: E P Q Y.

 1°8924 11°1530 
 0657  12°8515
 3°5820  13°1720 
 6446  14°1455 
 0075  15°5397 
 6°2430  16°0170
 6944  17°2381 
 7159  18°4614 
 0511  19°8858 
 10°0993  20°8439 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 27 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 27 de noviembre. A la cabeza salió el número 0685 - Linterna.

 1°0685 11°8096 
 4015   12°7436
 3°1062  13°8371 
 9160  14°5036 
 0470  15°3390 
 6°4764  16°5781
 1617  17°9195 
 6938  18°8910 
 5691  19°7674 
 10°8530  20°7615 

¿Qué es la quiniela?

El juego de azar más conocido de la Argentina es organizado y fiscalizado por las quinielas de cada provincia y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se trata de un juego bancado que no cuenta con un pozo acumulado y las ganancias se determinan en función de los aciertos individuales de los participantes.

Cada jurisdicción establece un "tope de banca", un límite máximo que se utiliza para calcular los pagos en caso de que el total de premios a abonar supere ese umbral. Este mecanismo permite prorratear los pagos entre los ganadores, garantizando la sostenibilidad del modelo de apuestas.

¿Qué significa soñar con caballo?

Soñar con caballos a menudo simboliza la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, reflejando el deseo de liberarse de ataduras o limitaciones.

Además, los caballos en los sueños pueden estar relacionados con la pasión y la ambición. Pueden indicar que el soñador está en un camino hacia el éxito o que necesita seguir su intuición y deseos más profundos.

¿Qué significa soñar con linterna?

Soñar con una linterna puede simbolizar la búsqueda de claridad y comprensión en situaciones confusas de la vida. Este sueño sugiere que el soñador está buscando respuestas o guía en momentos de incertidumbre.

Además, la linterna representa la iluminación de la mente y la revelación de verdades ocultas. Puede indicar que el soñador está listo para enfrentar sus miedos y descubrir aspectos de sí mismo que habían permanecido en la oscuridad.