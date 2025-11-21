En esta noticia

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 20 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 5832 (Dinero) y las letras son: A P T X.

 1°5832 11°4091 
 0058  12°0419
 3°2102  13°1542 
 6192  14°8562 
 6119  15°2174 
 6°7421  16°8905
 9610  17°1123 
 3185  18°3853 
 8827  19°9231 
 10°2383  20°7041 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 20 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 20 de noviembre. A la cabeza salió el número 3532 - Dinero.

 1°3532 11°1624 
 9727   12°9044
 3°0068  13°6100 
 7433  14°2850 
 5941  15°7582 
 6°2738  16°3103
 5715  17°9986 
 0430  18°7540 
 2479  19°0748 
 10°4882  20°4862 

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de éxito y prosperidad en la vida. Este tipo de sueños a menudo refleja nuestras ambiciones y la búsqueda de estabilidad financiera, así como la necesidad de reconocimiento y valor personal.Por otro lado, también puede indicar preocupaciones sobre la seguridad económica o el miedo a la falta de recursos. En este sentido, el sueño puede ser una manifestación de ansiedad relacionada con las finanzas y la presión que sentimos en nuestra vida diaria.

