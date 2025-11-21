Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la vespertina de este jueves, 20 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 5832 (Dinero) y las letras son: A P T X.

1° 5832 11° 4091 2° 0058 12° 0419 3° 2102 13° 1542 4° 6192 14° 8562 5° 6119 15° 2174 6° 7421 16° 8905 7° 9610 17° 1123 8° 3185 18° 3853 9° 8827 19° 9231 10° 2383 20° 7041

Resultados de la Quiniela Provincial en la Vespertina este jueves 20 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la vespertina de este jueves 20 de noviembre. A la cabeza salió el número 3532 - Dinero.

1° 3532 11° 1624 2° 9727 12° 9044 3° 0068 13° 6100 4° 7433 14° 2850 5° 5941 15° 7582 6° 2738 16° 3103 7° 5715 17° 9986 8° 0430 18° 7540 9° 2479 19° 0748 10° 4882 20° 4862

¿Dónde pedir ayuda para la ludopatía?

El Programa de Prevención y Asistencia al Juego Compulsivo fue creado en 2005 y cuenta con diez centros ubicados en distintas ciudades bonaerenses. Su objetivo es brindar contención y asistencia integral a quienes enfrentan problemas con el juego.

Cada centro está formado por un grupo interdisciplinario y dirigido por profesionales especializados y la atención es pública, gratuita y orientada tanto a personas como a sus familias.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de éxito y prosperidad en la vida. Este tipo de sueños a menudo refleja nuestras ambiciones y la búsqueda de estabilidad financiera, así como la necesidad de reconocimiento y valor personal.Por otro lado, también puede indicar preocupaciones sobre la seguridad económica o el miedo a la falta de recursos. En este sentido, el sueño puede ser una manifestación de ansiedad relacionada con las finanzas y la presión que sentimos en nuestra vida diaria.

¿Qué significa soñar con dinero?

Soñar con dinero puede simbolizar el deseo de éxito y prosperidad en la vida. Este tipo de sueños a menudo refleja nuestras ambiciones y la búsqueda de estabilidad financiera, así como la necesidad de reconocimiento y valor personal.Por otro lado, también puede indicar preocupaciones sobre la seguridad económica o el miedo a la falta de recursos. En este sentido, el sueño puede ser una manifestación de ansiedad relacionada con las finanzas y la presión que sentimos en nuestra vida diaria.