Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 14 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 1602 (Niño) y las letras son: H M Z Z.

 1°1602 11°1111 
 9823  12°1226
 3°3598  13°6482 
 4207  14°4379 
 1302  15°7108 
 6°4491  16°8779
 8571  17°3398 
 5422  18°9855 
 6513  19°4892 
 10°8987  20°8548 

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 14 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 14 de noviembre. A la cabeza salió el número 7161 - Escopeta.

 1°7161 11°3010 
 4053   12°6655
 3°7251  13°8785 
 3707  14°3323 
 3600  15°7442 
 6°4506  16°7404
 0775  17°8319 
 1242  18°9583 
 5501  19°7796 
 10°4031  20°3482 

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a un estado de simplicidad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida.

Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades, creatividad y el inicio de un nuevo proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una mentalidad abierta y receptiva ante los cambios y desafíos que se presentan.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de enfrentar situaciones difíciles con determinación.

Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser una señal de que el soñador debe confrontar sus emociones y resolver conflictos internos para lograr un equilibrio emocional.