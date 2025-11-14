Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este viernes, 14 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 1602 (Niño) y las letras son: H M Z Z.

1° 1602 11° 1111 2° 9823 12° 1226 3° 3598 13° 6482 4° 4207 14° 4379 5° 1302 15° 7108 6° 4491 16° 8779 7° 8571 17° 3398 8° 5422 18° 9855 9° 6513 19° 4892 10° 8987 20° 8548

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este viernes 14 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este viernes 14 de noviembre. A la cabeza salió el número 7161 - Escopeta.

1° 7161 11° 3010 2° 4053 12° 6655 3° 7251 13° 8785 4° 3707 14° 3323 5° 3600 15° 7442 6° 4506 16° 7404 7° 0775 17° 8319 8° 1242 18° 9583 9° 5501 19° 7796 10° 4031 20° 3482

Recomendaciones para jugar con responsabilidad

El juego debería ser una manera de esparcimiento y no una fuente de tensión o conflicto. Por esa razón, es relevante determinar límites de tiempo y dinero y no participar de apuestas durante momentos de inestabilidad emocional.

Además se aconseja equilibrar esta actividad con otras rutinas, tomar descansos frecuentes y, de ser posible, apostar acompañado. Estas prácticas ayudan a mantener una relación saludable con el juego.

¿Qué significa soñar con niño?

Soñar con un niño puede simbolizar la inocencia, la pureza y el deseo de volver a un estado de simplicidad en la vida. Este tipo de sueño a menudo refleja aspectos de nuestra infancia o la necesidad de cuidar y proteger algo valioso en nuestra vida.

Además, un niño en un sueño puede representar nuevas oportunidades, creatividad y el inicio de un nuevo proyecto. Puede ser un recordatorio de la importancia de mantener una mentalidad abierta y receptiva ante los cambios y desafíos que se presentan.

¿Qué significa soñar con escopeta?

Soñar con una escopeta puede simbolizar la necesidad de defensa o protección en la vida del soñador. Este tipo de sueño a menudo refleja sentimientos de vulnerabilidad o la necesidad de enfrentar situaciones difíciles con determinación.

Además, la escopeta en los sueños puede representar la agresividad o la ira reprimida. Puede ser una señal de que el soñador debe confrontar sus emociones y resolver conflictos internos para lograr un equilibrio emocional.