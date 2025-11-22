Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Nacional en la primera de este sábado, 22 de noviembre de 2025. A la cabeza salió el número 8550 (El Pan) y las letras son: U B H P.

1° 8550 11° 8503 2° 0359 12° 0281 3° 8170 13° 7977 4° 4576 14° 5176 5° 9692 15° 1917 6° 8432 16° 9085 7° 5789 17° 6167 8° 0401 18° 5069 9° 5183 19° 5643 10° 2205 20° 1067

Resultados de la Quiniela Provincial en la Primera este sábado 22 de noviembre

Así quedó el listado de ganadores de la Quiniela de Provincia en la primera de este sábado 22 de noviembre. A la cabeza salió el número 6677 - Pierna Mujer.

1° 6677 11° 0449 2° 7529 12° 1212 3° 4249 13° 4866 4° 2666 14° 4588 5° 5438 15° 3275 6° 6125 16° 2251 7° 5548 17° 3056 8° 2158 18° 0120 9° 2277 19° 5054 10° 0624 20° 6489

¿Cómo es el sorteo de la quiniela?

Para Capital Federal, el sorteo de premios de los números se lleva a cabo en las salas de la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires y, para la provincia de Buenos Aires, en las salas de la Lotería de la Provincia.

Se emplean cuatro bolilleros que van a formar los distintos números: el primero corresponde al millar, el segundo a la centena, el tercero a la decena y el cuarto a la unidad.

Cada uno de esos bolilleros tienen 10 bolillas (esas bolillas tienen números desde el 0 al 9) y un quinto bolillero para las ubicaciones en el tablero (este tiene veinte bolillas que van desde el 1 al 20, que corresponden a las veinte posiciones).

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con el pan puede simbolizar la necesidad de sustento y seguridad en la vida. Este alimento básico representa la satisfacción de necesidades fundamentales y el deseo de estabilidad emocional y material.

Además, el pan en los sueños puede reflejar la abundancia y la prosperidad. Puede indicar que se están cosechando los frutos de esfuerzos pasados o que se avecinan tiempos de plenitud y bienestar.

¿Qué significa soñar con pierna mujer?

Soñar con la pierna de una mujer puede simbolizar la fuerza y la independencia. Este tipo de sueño a menudo refleja la capacidad de la soñadora para avanzar en su vida y enfrentar desafíos con determinación.

Además, la pierna en los sueños puede estar relacionada con la sexualidad y la atracción. Soñar con la pierna de una mujer puede indicar deseos ocultos o la búsqueda de una conexión emocional más profunda.